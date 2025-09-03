"Mercato vivace, crescono i prezzi"

Il mercato immobiliare marchigiano si muove a velocità alterne, con differenze sensibili tra le province e una dinamica che premia le località costiere più attrattive. A raccontarlo è Oscar Di Domenico, 57 anni, titolare e responsabile di Engel & Völkers nella regione, marchio che conta di una sede a Civitanova e due ad Ancona. "È normale che i dati di accesso ai mutui siano diversi fra le varie provincie, perché cambiano i valori immobiliari – dice –. A Pesaro il prezzo al metro quadro può arrivare fino a 6mila euro, inevitabilmente anche l’importo del mutuo richiesto segue questa dinamica. Le banche finanziano l’80% del valore, quindi dove i prezzi sono più alti anche la media dei mutui cresce".

Diverso il discorso per il Maceratese, dove Civitanova rappresenta un caso a sé: "È la città più effervescente della provincia, i prezzi qui negli ultimi anni si sono rialzati del 15-20%. È una location baricentrica, collegata meglio grazie alle infrastrutture, con un aumento demografico che non si è visto in altre città. Molti la scelgono come investimento, non necessariamente per viverci, ma perché viene vista come un’opportunità".

Sul fronte dei mutui, il momento sembra favorevole: "I tassi sono scesi dopo il picco dell’inflazione e oggi qualche giovane ne approfitta – aggiunge Di Domenico –. L’alternativa è l’affitto, che però continua a crescere, soprattutto nelle località balneari. È una strada quasi obbligata, chi può preferisce accedere a un mutuo piuttosto che pagare un affitto sempre più caro".

Il segmento trattato da Engel & Völkers, però, resta particolare: "Noi lavoriamo soprattutto nella fascia ‘pregio’ – spiega –. In questo mercato non registriamo le oscillazioni che colpiscono altri settori, anzi abbiamo notato un aumento dell’interesse dall’estero. Oggi vediamo più americani e inglesi interessati a investire in Italia". Il bilancio dei primi mesi dell’anno conferma il trend: "Registriamo una crescita del 15-20% rispetto al 2024, soprattutto grazie all’investitore estero".