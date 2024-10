Merce contraffatta, sequestrati oltre 2.400 prodotti. Denunciato il titolare di una ditta

Porto Recanati, 2 ottobre 2024 – Operazione di controllo economico dei finanzieri: ritirati oltre 2.400 prodotti contraffatti e denunciato il titolare di una ditta di abbigliamento e articoli vari. Prosegue l’attività dei finanzieri della Tenenza di Porto Recanati che, nel corso di un'attività di controllo economico del territorio, hanno sequestrato e ritirato dal mercato oltre 2400 prodotti perché contraffatti o privi delle indicazioni necessarie per la commercializzazione.

Denunciato anche il titolare di una ditta con due punti vendita di abbigliamento e articoli vari, che vendeva numerosi prodotti, tra cui carte da gioco collezionabili e giocattoli di vario genere destinati a consumatori minorenni, contraffatti o privi delle etichettature e informazioni minime previste dal codice del consumo o del marchio di conformità europea CE.

Il commerciante è stato così denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e segnalato per violazioni in materia di sicurezza dei prodotti.