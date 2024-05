Merce irregolare tra le bancarelle. La Finanza sequestra i prodotti

Più di 2mila prodotti tra bigiotteria, ciabatte e accessori d’abbigliamento sono stati sequestrati a due ambulanti extracomunitari che si trovavano nel mercato di Porto Recanati, perché quella merce era sprovvista delle informazioni previste dal Codice del consumo", come la composizioni dei materiali usati e le istruzioni in lingua italiana. E adesso i due commercianti riceveranno pure una maxi multa.

Sono i risultati dei controlli effettuati dai finanzieri della Tenenza portorecanatese della Guardia di finanza, agli ordini del sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. I militari sono entrati in azione la scorsa settimana, durante il mercato settimanale che si svolge il giovedì mattina nel lungomare centrale di Porto Recanati. Mentre i militari delle fiamme gialle giravano in borghese, si sono presto accorti che nella merce espsta in quegli stand c’erano diverse irregolarità. E nei guai sono così finiti i titolari di due bancarelle, rispettivamente un tunisino e un pakistano. Sono stati trovati in tutto ben 2.282 articoli ritenuti non conformi al codice del consumo. Nello specifico si trattava di bandane, ciabatte in poliuretano, cinture, bracciali, orecchini e collane, totalmente privi delle avvertenze sui materiali impiegati per comporre ciascun prodotto. Un problema non da poco visto che certe leghe metalliche possono essere davvero nocive per l’uomo, come ad esempio il nichel.

Inoltre, non erano presenti le istruzioni in lingua italiana riguardo all’uso corretto degli articoli in vendita. Perciò, è scattato il sequestro amministrativo della merce in questione. Allo stesso tempo i due esercenti stranieri sono stati segnalati alla Camera di commercio, che a breve provvederà a elevare le rispettive sanzioni. E inevitabilmente, per ognuno di loro due, scatterà un verbale a dir poco salato che va da un minimo di 1.500 euro fino a un massimo di 15mila.

Risultati non di poco conto per i finanzieri della Tenenza di Porto Recanati, che nei giorni scorsi avevano posto sotto sequestro la bellezza di 3.387 articoli (adattatori elettrici, lampadari e utensili da cucina) in un bazar cinese situato sulla strada Regina a Recanati, sempre per la violazione della stessa normativa.

Giorgio Giannaccini