Mercedes in fiamme, paura per una coppia Disagi al traffico

Paura ieri, intorno alle 9, per una coppia che stava viaggiando in auto sulla strada per Sassotetto (Sarnano). Per cause in corso di accertamento, probabilmente un malfunzionamento del motore, il mezzo, una Mercedes c220 a gasolio, è andato a fuoco. Conducente e passeggero sono riusciti a uscire dal veicolo per tempo, fermandosi a lato della strada e avvisando i pompieri. I vigili del fuoco di Tolentino e Amandola hanno spento le fiamme; la strada è rimasta chiusa durante lo spegnimento. Tante le auto in fila, trattandosi di un giorno festivo. Sul posto carabinieri e la polizia locale.