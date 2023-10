Mercoledì arriva il ministro a Potenza Picena: Cingolani: "Meglio tardi che mai"

Si farà l’assemblea pubblica "Villa Buonaccorsi strategie per uno sviluppo integrato", alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il Comune informa che l’appuntamento è previsto per mercoledì, alle 18, nel teatro Mugellini. E l’incontro servirà così per fare chiarezza sul destino della nota villa settecentesca, comprata all’asta dallo Stato nel 2021. Va ricordato che in un primo momento l’assemblea con Sangiuliano era stata fissata per il 7 settembre, ma poi era saltata all’ultimo per via della convocazione del Consiglio dei Ministri. Tuttavia in città non cessano le polemiche sulla questione di Villa Buonaccorsi. E il primo a essere sul piede di guerra con l’amministrazione comunale è Francesco Cingolani, presidente dell’associazione Villae. "I cittadini attendevano con ansia questa conferma e come si suol dire, meglio tardi che mai – ha scritto sui social Cingolani -. Il 3 settembre l’associazione ha inviato una pec al sindaco, in cui si chiedeva uno spazio durante l’assemblea per chiarire la posizione del Comune, della Regione e del Ministro". Secondo Cingolani, infatti, "la cittadinanza ha bisogno di comprendere la vostra posizione riguardo il Manifesto per Villa Buonaccorsi, sottoscritto dal Comune e trasmesso al Ministero, e disatteso da oltre due anni. Ma anche cosa pensano sul contenuto della petizione lanciata dai cittadini a luglio, e la compatibilità delle azioni con il principio di trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Il termine per rispondere alla pec è di 30 giorni – rincara la dose Cingolani -, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Quale messaggio dovrebbero interpretare i cittadini di fronte a questo silenzio?".