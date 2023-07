Mercoledì del food e dello shopping

Ultimo appuntamento, stasera, con i ’Mercoledì dello shopping sotto le stelle’ a Tolentino. Dalle 21, in piazza della Libertà, dj set con Emiliano Effe; in piazza Mauruzi l’animazione in diretta radiofonica con Multiradio Live insieme a Giusi Minnozzi. In piazza Martiri di Montalto concerto con il gruppo Akustico: si esibiranno Roberta Biagiola (voce), Giacomo Seri (chitarre), Carlo Vecchioli (basso). Una serata tra musica, food e shopping, arricchita da degustazioni, tipicità e negozi aperti fino a tardi.