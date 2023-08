Mercoledì il Consiglio Anche in streaming

La costituzione del consorzio stradale Mecella, la variazione di bilancio e del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e dell’elenco annuale 2023, oltre all’approvazione del conto consolidato comunale 2022 e alla risposta delle interrogazioni consiliari, saranno i temi centrali all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato ieri dal presidente del consiglio comunale Francesco Turchi per la serata di mercoledì alle 21, con riunione in presenza nella sede comunale provvisoria di via Spontini e quindi per tutti visibile tramite registrazione in streaming.