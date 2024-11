Mercoledì in Serbia, poi il Mondiale

La Lube domani ospiterà Trento per la decima giornata di regular season, la penultima nel calendario "originale" prima che uscissero le date del Mondiale per Club. Duello dalle 18 (diretta anche su Dazn), poi il team di Medei non potrà dedicarsi già alla kermesse iridata perché mercoledì alle 19 dovrà giocare l’andata degli ottavi di Challenge Cup in Serbia contro il Topola. Partirà sabato alla volta di Uberlandia, in Brasile e proprio ieri il club ha svelato le maglie con cui Balaso e compagni giocheranno alla Sabiazinho Arena. Prodotte nelle tre varianti colore classiche, ovvero nera, rossa e bianca, le divise sono impreziosite da una texture attraversata da "vene" nelle quali scorre un simbolico flusso di sangue ricco di passione, grinta e talento che raggiunge il cuore. D’impatto e belle, anche perché prive dei tanti sponsor come avviene per quelle del campionato. La Joma le ha realizzate in poliestere ed elastan.