Mercuri: "Siamo vicini all’assessore Caldaroni"

In merito alla denuncia dell’ufficio marittimo a Francesco Caldaroni, oggi assessore alla Pesca e alle attività portuali, il consigliere di ’Vince Civitanova’ Paolo Mercuri, esprime vicinanza all’amministratore, a nome del gruppo. Caldaroni, secondo l’accusa, e un altro armatore, avrebbero opposto resistenza, minacciato e verbalmente aggredito tre marinai dell’ufficio marittimo di Porto San Giorgio, che nell’esercizio della loro attività di controllo, sostengono di aver riscontrato delle irregolarità nelle reti da pesca e per questo avevano deciso di applicare le sanzioni del caso, apponendo sigilli ai due motopesca. "A far chiarezza sulla vicenda – dice Mercuri – sarà il magistrato. Nel pieno rispetto dei principi del garantismo fino a prova contraria, il gruppo di Vince Civitanova, in considerazione anche del fatto che la vicenda si è svolta ben prima che Caldaroni scendesse in campo come politico e amministratore, ritiene sia da ridimensionare la portata di una vicenda da inquadrare nel particolare contesto della dura attività di pesca, e di una comunicazione immediata e spontanea, ove spesso le parole vanno oltre il loro significato".

Giuliano Forani