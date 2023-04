"Meritiamo di avere una palestra adeguata"

di Antonio Tubaldi

Parte un accorato grido di aiuto dalle atlete dell’Artistica recanatese che hanno assoluto bisogno di un impianto sportivo di nuova generazione, con spazi ed attrezzature all’avanguardia. Oggi la loro attività la svolgono, con un contratto di locazione che scadrà il 31 maggio del prossimo anno, nei locali dell’ex bocciofila (Policentro 2000), in via Vuoli, che la proprietà ha messo in vendita e che oggi ospita, oltre alla palestra della Ginnastica Artistica, un locale pizzeria. Nel quartiere in cui troneggia lo stadio della Recanatese Calcio, reso idoneo per la serie C grazie ad importanti investimenti, la Ginnastica Artistica Recanati sta anch’essa svolgendo in umiltà e tenacia un campionato di pari livello, la serie C Gold di ginnastica artistica femminile. "Attualmente paghiamo un affitto di 1.830 euro al mese – dice il presidente del sodalizio sportivo Tristano Ortolani - e dopo il Covid questa cifra per noi è veramente impegnativa, direi quasi proibitiva. Stiamo lavorando perché ci teniamo a continuare l’attività con i nostri tesserati e da tempo stiamo cercando di sensibilizzare l’Amministrazione comunale perché ci aiuti a trovare una sede adeguata. Sarebbe un colpo magistrale se il Comune volesse diventare il nuovo proprietario della sede mettendo così in sicurezza un movimento sportivo numericamente importante ed ormai storico nella città. Lanciamo, però, il nostro appello anche ai cittadini recanatesi e alle aziende del luogo: da tempo abbiamo presentato un progetto che, però, non ha trovato né finanziamenti né la giusta attenzione. Eppure - continua il presidente - con enormi sforzi e difficoltà per carenze di attrezzature idonee le ragazze della Asd Ginnastica Artistica Recanati stanno al secondo posto nel campionato di serie C e ’rischiano’ pure di essere promosse in serie B. Penso che sia ora che la comunità inizi a comprendere che a Recanati non c’è solo il calcio". L’appello, infatti, è tanto più motivato proprio perché viene a coincidere con il traguardo conseguito dei trenta anni di fondazione del sodalizio con il fatto che le giovani atlete, Ilaria Carella, Gaia Gambini, Aurora Dallara, Susanna Fratus, Elena Fivizzoli e Luna Rossi, oggi sono al secondo posto nel campionato interregionale di serie C e sono in marcia verso i play off. Dopo l’esordio a febbraio a Napoli e la seconda prova in casa, a Fermo, la squadra, allenata dai tecnici Lucarini, Porro e Schiavoni, si avvia nel prossimo week end, a Civitavecchia, ad affrontare la terza e decisiva prova per l’accesso alle finali che designeranno le squadre che nella prossima stagione gareggeranno in serie B.