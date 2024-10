Merloni, cordoglio di Ciaffi: "Ha trasformato la regione"

"È stato il protagonista della trasformazione delle Marche da un’economia agricola a una industriale". Così il maceratese Adriano Ciaffi, ex sottosegretario ed ex parlamentare della Democrazia cristiana, ricorda Francesco Merloni, l’imprenditore ed ex ministro del Lavoro, morto martedì sera a 99 anni nella sua casa di Fabriano. "Voglio esprimere il mio cordoglio alla famiglia – dice Ciaffi – in nome di un’amicizia che mi legava a Merloni da decenni. L’imprenditore fabrianese è stato uno dei più grandi artefici della crescita della nostra regione. Sulle orme del padre Aristide, Francesco ha vissuto in prima linea con la sua azienda le trasformazioni del nostro tessuto economico negli ultimi settant’anni. Ho avuto con Francesco una grande amicizia: io – spiega Ciaffi (nella foto) – nutrivo un forte rispetto per la sua storia e lui per la mia attività politica. Se ne va un figlio delle Marche che ha segnato un’epoca".

re. ma.