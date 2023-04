Merolla, ex gestore del Cala Maretto: "Finalmente l’archiviazione"

L’ex gestore del Cala Maretto Valerio Merolla, di Sant’Elpidio a Mare, tira un sospiro di sollievo ma annuncia la volontà di fare chiarezza, dopo l’archiviazione delle accuse mosse nei suoi confronti per la gestione del locale. Il pubblico ministero nell’occasione ha archiviato anche altre cinque persone, ovvero l’assessore Giuseppe Cognigni, il sottufficiale della Capitaneria Pasquale Catapano con gli ispettori Michele Bottoni e Sharon Iuliano, oltre all’ex collega di Merolla, Mauro Raschia.

"Dopo oltre due anni di pesantissimo calvario e un sequestro che ha colpito i miei conti e i miei depositi personali, impedendomi ogni capacità finanziaria, finalmente la magistratura su richiesta del pubblico ministero ha archiviato ogni accusa certificando la mia innocenza. Ero incensurato allora e resto orgogliosamente incensurato anche oggi, assistito dall’avvocato Paolo Giustozzi, che ringrazio pubblicamente, e da ultimo anche dall’avvocato Paolo Carnevali. Ma per me non è finita, perché è giunto il momento di togliermi qualche sassolino dalla scarpa, in merito alle vicende del locale. Esco a testa alta dal fango nel quale sono stato gettato, ma con la ferma convinzione di fare piena luce su chi fece partire quella indagine su di me. Ho quindi dato incarico ad uno dei massimi esperti di diritto societario e a un penalista maceratese confidando ancora una volta in quella magistratura verso la quale non mi è mai mancata la fiducia. Non finisce qui. Almeno per me".