Torna da oggi al 7 dicembre, all’Ostello Asilo Matteo Ricci, la 17ª edizione del mese della prevenzione psicopedagogica organizzata dall’Associazione Praxis con l’approvazione del Comune di Macerata. Il tema principale sarà l’ironia e l’ospite d’onore il Doppiatore Marchigiano. Per ironia, si intende la capacità di dare il giusto peso a ciò che ci succede, prendendo tutto con leggerezza imparando a trovare sempre il lato positivo anche quando dobbiamo affrontare delle difficoltà. A tal proposito, il compito del Doppiatore Marchigiano sarà proprio quello di trasmettere l’importanza che l’ironia ha nella quotidianità. In più, a partire dal 23 novembre, per tre giovedì consecutivi, sempre alle 21 all’Ostello Asilo Matteo Ricci, l’associazione Praxis, approfondirà tramite alcuni incontri cosa implica e come viene applicata l’ironia dal punto di vista psicologico ed educativo. "Le attività di sensibilizzazione e formazione sui temi sensibili della psicopedagogia sono la prima forma di prevenzione del disagio psichico e sociale. Queste iniziative hanno anche il vantaggio di offrire la possibilità di far incontrare i nostri concittadini e di creare senso di comunità" spiega Paolo Scapellato, presidente della Praxis. Per tutta la durata dell’iniziativa, gli esperti dell’associazione, psicologi e logopedisti saranno disponibili per una consulenza gratuita. Info 3312229320.