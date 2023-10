Mesi di attesa per l’esame medico. Anticipata la data dopo la protesta

Giannino Puliti, il cui caso abbiamo raccontato ieri, potrà fare l’ecodoppler all’ospedale di Macerata il 15 novembre. Non solo. Leggendo la storia, Fabrizio Forconesi, medico con ambulatorio all’ospedale di Fermo, ci ha comunicato la sua disponibilità ad effettuare l’esame. Una situazione singolare, sulla quale il figlio Gianluca, che l’ha denunciata, ha inteso fare una ulteriore riflessione. "Grazie all’ospitalità del Carlino, che ringrazio, ho potuto segnalare pubblicamente la situazione di mio padre 95enne che non riusciva a effettuare un ecodoppler nella struttura pubblica in tempi ragionevoli. Per farlo a Macerata, avrebbe dovuto attendere il mese di giugno 2024, oppure, se voleva anticipare il più possibile, doveva accollarsi il disagio di una lunga trasferta a Urbino, ma non prima del prossimo 27 novembre. Ebbene, questa (ieri, ndr) mattina ci ha contattato l’ospedale di Macerata per comunicare che mio padre avrebbe potuto effettuare la prestazione diagnostica richiesta il prossimo 15 novembre". Problema risolto, dunque. E Puliti lo riconosce con gratitudine. "Ringrazio gli operatori che, con buona volontà e umana comprensione, hanno cercato di trovare una soluzione conveniente a un problema che, evidentemente, è risultato meritevole di attenzione, proprio perché parliamo di persone anziane in precario stato di salute che, in quanto tali, devono avere adeguata protezione dalla sanità regionale. Il fattore umano, in questo caso, ha ripreso il controllo sull’algido algoritmo che governa le prenotazioni della diagnostica".

Detto questo, Puliti sottolinea come l’intervento dell’operatore sanitario dell’ospedale di Macerata metta ancora più in risalto "la stortura di un sistema che non è costruito e pensato per riconoscere e assistere fragilità e debolezze", e che si pone il problema di tutelare le categorie più bisognose solo "come l’eccezione all’inattaccabile regola che la tempistica della sanità pubblica dipende da variabili che poco hanno a che fare con l’esigenza elementare di garantire la tutela della salute, anche con una diagnostica facilmente accessibile in tempi accettabili". Insomma, secondo Puliti "c’è una chiara linea di faglia tra le finalità della sanità pubblica e il modello organizzativo che la governa, una frattura che ritroviamo anche nel rapporto tra chi ha il compito di impartire direttive e linee di indirizzo e la prima linea degli operatori sanitari che, a ben vedere, sono la seconda vittima, insieme ai pazienti, dell’inadeguatezza del sistema". La conclusione: "Tocca alla politica assumersi le proprie responsabilità e intervenire in fretta per correggere storture e deviazioni. Prima che passi l’idea che la soluzione migliore sia fare le prenotazioni degli esami clinici a mezzo stampa!".

f. v.