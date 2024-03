Messa all’aperto con Massara. Piazza stracolma di fedeli

Piazza Del Popolo gremita di fedeli ieri mattina, Domenica delle Palme, per la messa celebrata all’aperto a San Severino dall’arcivescovo Francesco Massara. La funzione è stata concelebrata dal vicario foraneo, monsignor Aldo Romagnoli, e da tutti i sacerdoti della intera vicaria. In piazza Del Popolo anche il sindaco, Rosa Piermattei, rappresentanti dell’amministrazione, e l’assessore regionale, Filippo Saltamartini. Al termine della funzione, durante la quale l’arcivescovo ha pronunciato l’omelia parlando, fra le altre cose, della guerra in Israele, Massara ha invitato i presenti a fare regali non per mero consumismo, ma perché "se regaliamo qualcosa significa che per quella persona abbiamo avuto un pensiero e che gli vogliamo bene. E soprattutto ai genitori dico di regalare del tempo di qualità ai propri figli. A tutti dico di regalare del tempo di qualità ai vostri cari".