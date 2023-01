Messa con gli omaggi portati dai Re Magi Le Befane hanno distribuito duecento pacchi

Doppia festa a Piediripa per l’arrivo dei Re Magi e della Befana. Venerdì, infatti, alla messa a cui erano presenti anche il sindaco Sandro Parcaroli e il comandante della Polizia locale, sono arrivati i Re Magi che hanno portato i loro omaggi al Bambinello. Successivamente la festa, come sempre organizzata dalla Pro loco di Piediripa, si è spostata nella piazzetta della frazione, dove i bambini hanno potuto assistere all’arrivo di quattro simpatiche Befane, in auto d’epoca grazie alla collaborazione del socio Giovanni Bistosini e dell’amico Antino. Il tutto con il sottofondo musicale e artistico della banda e delle majorettes della città di Petriolo. Le befane hanno distribuito oltre 200 pacchi ad altrettanti bambini da zero a 10 anni. "Rivedere la piazzetta di Piediripa piena di famiglie e bambini ci ha riempito il cuore - ha commentato Romualdo Rapanelli, presidente della Pro loco - anche e soprattutto per la ritrovata gioia di essere di nuovo a festeggiare insieme dopo tre anni difficili. La presentazione è stata curata da Marco Moscatelli che ha anche annunciato le varie iniziative della nostra Pro loco per quest’anno, come la 33ª edizione del ’Carnevale Maceratese’ che si terrà domenica 19 febbraio. Ringraziamo tutti per aver contribuito alla fantastica riuscita della manifestazione, in modo particolare il nostro direttivo e tutti i nostri soci che si danno da fare sempre in modo impeccabile. Siamo davvero soddisfatti di questa bella giornata, baciata dal sole, che ci ha permesso di ritrovarci nuovamente e far felici i nostri bambini".