Messa, corteo e corona d’alloro per celebrare la Virgo Fidelis

L’Associazione nazionale carabinieri – sezione Salvo D’Acquisto di Recanati – celebra domani la festa per la "Virgo Fidelis", patrona dell’Arma dei Carabinieri. Alle 9.45 è previsto il raduno al sacrato della chiesa parrocchiale Cristo Redentore (piazzale Europa) dove alle 10 sarà celebrata la messa. Successivamente si formerà un corteo che dalla chiesa sfilerà sino al monumento dei caduti in piazza Leopardi per la deposizione della corona d’alloro. La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949 quando il Papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria "Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri", fissandone la ricorrenza al 21 novembre, data in cui la Cristianità celebra la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio. Ma la stessa data è memorabile anche per fatti storici in cui l’Arma si è resa protagonista durante la Seconda guerra mondiale: nel 1941 ebbe luogo una delle più cruente battaglie in terra d’Africa.