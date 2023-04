Ultimi preparativi per la Settimana Santa anche a Matelica, dove quest’anno eccezionalmente, dopo oltre mezzo secolo, oggi alle ore 17 si tornerà a celebrare la messa crismale, presieduta dal vescovo Francesco Massara nella concattedrale di Santa Maria Assunta, riunendo tutti i presbiteri, un’ottantina circa, delle diocesi di Fabriano-Matelica e Camerino-San Severino. Significato della messa crismale è l’unità della Chiesa locale raccolta attorno al proprio vescovo ed i presbiteri per il rinnovo delle promesse fatte nel giorno della propria ordinazione sacerdotale, quindi si procede alla consacrazione degli oli santi: il crisma, l’olio dei catecumeni (usato per i battesimi) e l’olio per l’unzione degli infermi. La giornata del Giovedì Santo prevede invece nella concattedrale la tradizionale messa delle ore 18 con la lavanda dei piedi e venerdì tornerà pure la processione.