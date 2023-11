Messa e benedizione dei trattori per la Giornata del Ringraziamento Il Comitato di frazione organizza la Giornata del Ringraziamento al Castello di Serralta. Si inizia con una messa, segue la benedizione dei trattori e dei prodotti della terra. Aperitivo e momento conviviale con dolci e salato. Tradizione tra San Martino e Sant'Antonio per ringraziare per i buoni frutti della terra.