Domani, nella chiesa del Sacro Cuore di Tolentino alle 17, sarà celebrata la messa in canto gregoriano per la solennità della Santissima Pentecoste. Quest’anno ad accompagnare il coro gregoriano che è diretto dal maestro Francesco Mazzeo di Assisi sarà il giovane organista e clavicembalista Davide Omiccioli (nella foto), vincitore del concorso internazionale per giovani musicisti "Terenzio Zardini" di Verona.

"Ogni anno durante il canto del Gloria dalla cantoria dell’organo vengono irradiati dei petali di rose che simboleggiano la discesa dello Spirito Santo", spiega la confraternita dei "sacconi".

La confraternita comunica che nel periodo estivo di vacanze per i ragazzi ci saranno appositamente le esercitazioni per coro di voci bianche all’oratorio "Don Bosco": repertorio corale, impostazione della voce e lettura delle note. "Ringraziamo gli artisti e i fedeli, soprattutto quelli che vengono da lontano, e sono in aumento, per il prezioso volontariato liturgico e musicale e invitiamo le famiglie a portare i bambini per vedere il lancio dei petali di rose", conclude.