"Messa in disparte con la bandiera della Pace"

All’inaugurazione dell’Itts Divini di San Severino con la bandiera della pace e la scritta Free Gaza. Un messaggio silenzioso, ma chiaro e forte quello che ha voluto dare la giovane settempedana Nicoletta Raggi (nella foto), che avrebbe dovuto trovare unanimità di consensi eppure così non è stato. La sua presenza infatti, non è stata gradita dagli organizzatori della cerimonia (a cui ha preso parte, tra gli altri, anche la sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione Paola Frassinetti e il commissario straordinario Guido Castelli).

"A dirmi di stare in disparte, gentilissimi, ma colmi di imbarazzo e scuse – racconta su Facebook Raggi – sono state le forze dell’ordine. Forse – ironizza – è stato a causa delle mie ciabattine color lavanda".

Un fatto su cui però Raggi, dopo aver ricostruito quanto accaduto, preferisce non sollevare polemiche.

Ma ieri la solidarietà alla giovane è arrivata dal gruppo di minoranza San Severino Futura con i consiglieri Francesco Borioni e Alessandra Aronne.

"Eravamo presenti alla cerimonia e non ci siamo accorti dell’accaduto altrimenti avremmo tenuto anche noi, con lei, un pezzo di bandiera – spiegano –. Abbiamo letto sui social e siamo orgogliosi dei giovani settempedani che hanno il coraggio di mostare le loro idee, di esprimere e manifestare il loro ‘rimanere umani’, sanno riconoscere un genocidio, e manifestano pacificamente nei luoghi che possono rendere visibili gli appelli. La storia darà loro il giusto riconoscimento. Peccato perché è quello che dovremmo fare tutti noi oggi".

L’Itts Divini è stato inaugurato sabato, dopo nove anni dal terremoto. Un edificio di cinque piani su 1.300 metri quadrati.

Gaia Gennaretti