"Messa in disparte con la bandiera della Pace"

Legalità, valore non negoziabile

Valerio Baroncini
Legalità, valore non negoziabile
Macerata
15 set 2025
GAIA GENNARETTI
All’inaugurazione dell’Itts Divini di San Severino con la bandiera della pace e la scritta Free Gaza. Un messaggio silenzioso, ma chiaro e forte quello che ha voluto dare la giovane settempedana Nicoletta Raggi (nella foto), che avrebbe dovuto trovare unanimità di consensi eppure così non è stato. La sua presenza infatti, non è stata gradita dagli organizzatori della cerimonia (a cui ha preso parte, tra gli altri, anche la sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione Paola Frassinetti e il commissario straordinario Guido Castelli).

"A dirmi di stare in disparte, gentilissimi, ma colmi di imbarazzo e scuse – racconta su Facebook Raggi – sono state le forze dell’ordine. Forse – ironizza – è stato a causa delle mie ciabattine color lavanda".

Un fatto su cui però Raggi, dopo aver ricostruito quanto accaduto, preferisce non sollevare polemiche.

Ma ieri la solidarietà alla giovane è arrivata dal gruppo di minoranza San Severino Futura con i consiglieri Francesco Borioni e Alessandra Aronne.

"Eravamo presenti alla cerimonia e non ci siamo accorti dell’accaduto altrimenti avremmo tenuto anche noi, con lei, un pezzo di bandiera – spiegano –. Abbiamo letto sui social e siamo orgogliosi dei giovani settempedani che hanno il coraggio di mostare le loro idee, di esprimere e manifestare il loro ‘rimanere umani’, sanno riconoscere un genocidio, e manifestano pacificamente nei luoghi che possono rendere visibili gli appelli. La storia darà loro il giusto riconoscimento. Peccato perché è quello che dovremmo fare tutti noi oggi".

L’Itts Divini è stato inaugurato sabato, dopo nove anni dal terremoto. Un edificio di cinque piani su 1.300 metri quadrati.

Gaia Gennaretti

