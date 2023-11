Messa in ricordo dei caduti

Oggi, in occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate”, sono in programma diverse cerimonie commemorative.

Nella chiesa dell’Immacolata in corso Cavour, alle ore 9.30, sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti in guerra e in servizio di ordine pubblico, officiata dal vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, alla presenza delle massime autorità del territorio e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Alle ore 10.30, al monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, avrà luogo l’alzabandiera con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e la deposizione della corona di alloro da parte del Prefetto Flavio Ferdani. Il Silenzio, eseguito con tromba solista come da tradizione, suggellerà il momento di raccoglimento in onore dei caduti.

Seguiranno le letture del messaggio del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La celebrazione commemorativa del “Giorno dell’Unità Nazionale“ e delle “Giornata delle Forze Armate“ si concluderà con la lettura della ’Preghiera per la Patria’.