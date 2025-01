Approvata la variante per la messa in sicurezza del torrente Fornace, a Valfornace. Il contributo dell’opera di mitigazione del rischio idrogeologico è stato rideterminato in 3 milioni rispetto ai 2,5 previsti inizialmente. Il progetto è stato elaborato per il tratto del torrente in corrispondenza dell’abitato di Pievebovigliana, che provoca ingenti fenomeni di esondazione, a causa del sottodimensionamento del ponte. Proseguono quindi gli interventi di sistemazione del corso d’acqua, per i quali sono in corso i lavori del primo stralcio. È previsto l’allargamento delle sezioni a monte del ponte con demolizione e ricostruzione, per aumentarne la capacità di deflusso e minimizzare gli effetti di rigurgito. La perizia di variante prevede una diversa configurazione del nuovo ponte, con una campata più larga.