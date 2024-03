Messa in sicurezza della costa. Undici milioni da Regione e Rfi

Intervento di messa in sicurezza della costa nell’ultimo tratto del lungomare nord, arrivano i fondi a Civitanova e Potenza Picena per la difesa del litorale: più di 11 milioni di euro, finanziati da Rfi e dalla Regione Marche. L’altro ieri la giunta ha approvato lo schema di convenzione sottoscritto tra la Regione Marche – Direzione Ambiente e Risorse Idriche, il Comune di Potenza Picena e la Rete Ferroviaria Italiana Spa. L’intervento, che rientra tra quelli previsti nel piano di gestione integrata delle zone (Piano Gizc), verrà finanziato, come si diceva, per 5.625.000 euro da Rfi e per 5.425.000 euro dalla Regione Marche, con fondi Fesr 2021/2027. I lavori interesseranno il tratto di litorale nord del comune di Civitanova Marche ed il tratto di litorale sud del Comune di Potenza Picena. "Questo significativo finanziamento – ha commentato il sindaco, Fabrizio Ciarapica (nella foto) – ci permetterà di mettere in sicurezza spiagge e strutture ricettive con ricadute positive sia per il turismo che per la sicurezza dei cittadini. Sono lavori che si inseriscono in una programmazione già avviata da anni sia per quanto riguarda il riallineamento ed il posizionamento delle scogliere, con interventi già messi in atto sulla restante parte del litorale, sia per rendere più accogliente il nostro lungomare, a conferma di un’azione costante di valorizzazione delle attività degli operatori turistici e balneari. Il nostro è un territorio molto attrattivo per i turisti, ed è fondamentale renderlo anche più sicuro. Il nostro litorale ha risentito del fenomeno erosivo e dei danni provocati dalle mareggiate, ma da anni si è sempre investito per cercare di ridurre i rischi idrogeologici ed i conseguenti danni alle attività economiche. Ringrazio le Ferrovie dello Stato e la Regione per l’attenzione dimostrata verso i nostri territori", ha concluso il sindaco Ciarapica. Questi i tempi di realizzazione secondo quanto stabilito dalla convenzione: il progetto dovrà essere trasmesso a Rfi e alla Regione entro marzo, poi la progettazione definitiva ed esecutiva entro giugno 2025 e espletamento procedura di gara, aggiudicazione, inizio lavori entro febbraio 2026. Le operazioni dovrebbero terminare entro giugno 2027.