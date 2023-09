Messa in sicurezza di un sotterraneo

Il Comune deve provvedere alla messa in sicurezza di una cavità sotterranea, inaccessibile, che si trova al di sotto del piano viabile di vicolo dell’Aurora, a Civitanova Alta, in corrispondenza dei numeri civici 33 e 31. E’ stata rilevata nell’ambito delle indagini effettuate a seguito della segnalazione di fessure sospette presso il fabbricato che è sede dell’istituto Paolo Ricci e del fabbricato opposto. Si è anche tentato di ispezionare la grotta mediante una telecamera montata su un trattorino, ma l’operazione non è stata possibile e quindi è stata disposto di provvedere alla creazione di un piano di scorrimento in cemento per rilevare le dimensioni della cavità ed effettuare gli interventi successivi. Un lavoro per il quale l’amministrazione si è rivolta a una ditta di Gubbio, la ColaBeton S.p.A. per una spesa di 3.074 euro stanziate nel capitolo di bilancio.