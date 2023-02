Messa per tutte le donne del mondo

Domenica, alle 11.30 nella basilica di San Venanzio a Camerino, sarà celebrata la messa da monsignor Francesco Massara. "Una preghiera per tutte le donne del mondo" è un appuntamento ormai annuale organizzato dalla consigliera di parità Deborah Pantana con il patrocinio della Provincia, ovvero del presidente Sandro Parcaroli, e della presidente della commissione pari opportunità delle Marche, Maria Lina Vitturini, per aprire le giornate dedicate alla donna per l’8 marzo. "Questo momento di preghiera si aprirà – spiega la Pantana - con la lettura dei messaggi di vicinanza inviati dal cardinale Zuppi, dal presidente del Senato Ignazio la Russa, dalla ministra Maria Elisabetta Alberta Casellati, dalla ministra Eugenia Roccella, dal ministro Matteo Salvini e dal capodipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. Una messa speciale da condividere con tutta la comunità provinciale".