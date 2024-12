Messaggi d’amore per avere soldi

Conosce un uomo online e, approfittando della sua condizione psicologica, inizia a mandargli messaggi carini, pieni di cuori, facendogli credere di essere innamorata di lui: così una donna è riscita a spillare al malcapitato oltre 33mila euro. Per questo è stata condannata a due anni e tre mesi di reclusione e a 52mila euro di risarcimento danni alla vittima una 39enne romena, Mihaela Trif Doinita, residente in provincia di Cremona.

I fatti sono avvenuti nel periodo compreso tra il 20 luglio 2020 e il 31 gennaio 2022, a Potenza Picena. Secondo quanto sostenuto dall’accusa, sostenuta ieri n aula dal pm Francesca D’Arienzo, la 39enne avevva conosciuto online un 57enne di Potenza Picena e fingendo un interesse sentimentale nei suoi confronti che, di fatto, era inesistente, avrebbe cominciato a mandargli messaggi carini, affettuosi, chiamandolo spesso "amore" e facendogli credere di essere innamorata di lui. Approfittando della condizione psicologica del 57enne, la donna gli aveva fatto continue richieste di denaro, con varie scuse, dicendo di dover far fronte alle più disparate esigenze: il dentista, il compleanno, alcuni eventi, la riparazione dell’auto e altri pagamenti da fare. Nel corso del tempo, la romena si era fatta accreditare sulla postepay ricariche e bonifici, in varie tranches, da 110euro fino a 500 euro. E nonostante le promesse, non aveva mai restituito le somme di denaro ricevute dal 57enne. Ma alla fine l’uomo, che aveva anche problemi legati all’alcol, l’aveva denunciata pace e la romena è finita sotto processo con l’accusa di circi.

Ieri in tribunale a Macerata il giudice Domenico Potetti ha condannato la romena, difesa dall’avvocato Lucia Testarmata, a due anni e tre mesi e al risarcimento danni per la vittima, che era parte civile con l’avvocato Paolo Cecchetti.

Chiara Marinelli