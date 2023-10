"Messaggi di solidarietà dai miei amici musulmani. Parlino anche gli imam"

"Una premessa: per la stragrande maggioranza i musulmani sono rispettabili, pacifici, dignitosi. In seguito all’attacco a Israele, ho ricevuto messaggi dai miei amici musulmani marchigiani, che mi hanno scritto manifestando la loro solidarietà. C’è anche da sottolineare che non tutti i palestinesi sono d’accordo con Hamas e questi sono vittime, vengono da anni di sofferenze, va fatta una distinzione tra popolazione civile e terroristi. Detto questo, mi piacerebbe che gli imam qui in Italia dicessero a chiara voce che gli ebrei non si toccano". Così Vittorio Robiati Bendaud: da anni impegnato nella costruzione di un dialogo ebraico-cristiano, è il responsabile culturale della comunità ebraica di Ancona e delle Marche: nella sue parole, c’è tutta la sofferenza per quanto sta passando la comunità ebraica. "Hamas non è una realtà palestinese o una realtà islamica – spiega –, ma ha un obiettivo dichiarato: distruggere lo Stato di Israele. Abbiamo a che fare con dei terroristi che non fanno distinzione, stanno compiendo un’azione di pulizia etnica: ma nei loro attacchi sono morti anche musulmani arabo-israeliani. Quando si fa una cosa del genere, non si distingue. Le piazze ebraiche non festeggiano quando le persone muoiono". Motivi di preoccupazione possono esserci anche nella nostra regione? "Certo, quanto accaduto all’estero in questi giorni può succedere anche da noi, possono esserci cellule dormienti o piuttosto il folle singolo – sottolinea Robiati Bendaud – . Il dialogo ebraico-islamico purtroppo è sempre stato molto difficile, ci si prova, a livello istituzionale qualcosa si fa. E anche sul piano personale ho amici musulamani che hanno espresso vicinanza dopo che sono iniziati gli attacchi, e che sono i primi a sapere di essere potenziali vittime dei terroristi". Robiati Bendaud ha pubblicato diversi testi, tra cui La stella e la mezzaluna, breve storia degli Ebrei nei domìni dell’Islam, con Guerini, e "Il viaggio e l’ardimento" con Liberilibri, che racconta avventure di viaggio tra le Marche e la Terrasanta, due terre unite da sempre: in Alta Galilea e a Gerusalemme ci sono tombe di rabbini maceratesi, camerti, che nel XVI secolo abbandonarono le Marche per ricostruire lì la comunità ebraica.

Chiara Gabrielli