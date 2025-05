Messaletto di Frontale, una petizione per riaverlo dagli Usa

Il messaletto di Frontale di Apiro, rubato e mai restituito, è al centro del convegno dal titolo "Ridateci quel che è nostro: il sacramentario di Frontale". L’iniziativa, organizzata dal circolo Legambiente di San Severino "Il grillo" e dal Comune di Apiro, è in programma per il 25 alle 17 nel municipio di Apiro. Interverranno il sindaco Ubaldo Scuppa (foto), il presidente del Grillo Francesco Ranciaro, il responsabile della campagna Salvalarte Paolo Gobbi, la direttrice di "The Journal of Cultural Heritage Crime" Serena Epifani e l’avvocato Giuseppe De Rosa, che si è occupato del procedimento giudiziario per la parrocchia di Frontale. A coordinare il dibattito sarà il giornalista Giancarlo Sagramola. Si potrà firmare la petizione da inviare al Governo, perché si attivi per la restituzione del messaletto. La stessa petizione sarà lanciata anche sulla piattaforma www.change.org.

Il sacramentario, manoscritto dell’XI secolo donato da San Pier Damiani a San Domenico Loricato, venne rubato nel 1925 dalla parrocchia di Sant’Anna, ed è stato ritrovato nella biblioteca Morgan di New York. La causa per riaverlo è stata vinta, ora spetta al Governo aprire la trattativa diplomatica.

Gaia Gennaretti