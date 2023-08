Messe, spazio bimbi, poeti dialettali, musica e le tagliatelle con la papera

È ricco di appuntamenti il programma per San Giuliano 2023. Si parte già il 24 con la mostra di pittura, agli Antichi forni, "Triennale del colore", dedicata all’arancione, che inaugurerà alle 18 e sarà aperta fino al giorno del patrono con orario 17.30-19.30. Domenica 27, alle 17 al cortile di palazzo Conventati, incontro con 7 poeti dialettali maceratesi, ovvero Cesare Angeletti, Totò Fusari, Luciano Magnalbò, Mariella Marsiglia, Fernando Pallocchini, Gilberto Sacchi e Giuseppina Trippetta, seguito da da una merenda tradizionale. Lunedì 28, in piazza della Libertà, dalle 16, spazio al San Giuliano dei bimbi, con animazione, truccabimbi, zucchero filato e gelato gratis per i più piccoli. Alle 21 sarà la volta dei Wet floor, gruppo rock maceratese, mentre alle 22 toccherà allo spettacolo comico del duo Lucchettino, composto da Luca Regina e Tino Fimiani, maghi illusionisti e clown. Martedì 29 musica live alle 21 dell’Almalù band e dei Family show. Mercoledì 30, alle 17 si aprirà la bancarella delle tradizioni in piazza della Libertà con la presentazione de "Un’etichetta per San Giuliano", dell’artista Valerio Valeri, a cui seguirà l’inizio della vendita del tradizionale fischietto in terracotta; alle 19 le majorette itinearanti Koreos, alle 21 la sfilata di moda del concorso nazionale Miss Blu Mare e, alle 22.45, dj set di Nicola Pigini, dj e producer nato a Recanati che ha suonato nei più importanti festival musicali d’europa. Per il giorno del patrono, oltre alle bancarelle che già dal giorno precedente saranno presenti nel centro storico e lungo corso Cavour, corso Cairoli e attorno alle mura, alle 20 è prevista la presentazione delle squadre della città: la pallavolo femminile con la Cbf Balducci, la pallavolo maschile con la Pallavolo Macerata e la Maceratese calcio. Dalle 22, poi, musica live con "90 mania", revival della musica pop e radio anni 90, un concentrato di energia e divertimento fra balli e canzoni adatte ad un pubblico di tutte le età. Tutto questo, dal 29 al 31, sarà accompagnato da stand gastronomici con tagliatelle alla papera e tanti piatti tipici maceratesi. Le messe presiedute dal vescovo il giorno del patrono si terranno alla cattedrale di San Giovanni alle 10.30 e, sul sagrato del duomo, alle 18.