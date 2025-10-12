Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Macerata

CronacaMessi i primi piloni, la cabinovia prende forma
12 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
  4. Messi i primi piloni, la cabinovia prende forma

Messi i primi piloni, la cabinovia prende forma

Ussita, intervento avviato con l’elicottero per realizzare la struttura di Frontignano. Opera da finire entro l’anno.

Con la messa in posa di sei dei diciannove sostegni previsti, la nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione, a Ussita, ha iniziato a prendere forma. I piloni sono stati trasportati con un elicottero Superpuma che ha sgomberato anche i materiali dei vecchi impianti, i rottami provenienti dallo smontaggio dei sostegni della seggiovia monoposto e biposto e dello skilift in Val di Bove. Si è trattato di un’operazione spettacolare, molto complessa e realizzata nella massima sicurezza con tecnici qualificati.

"Siamo riusciti a montare i sostegni più critici di questo impianto nella zona più ripida. C’è stato bisogno di un grande coordinamento" ha spiegato Martin Zanluchi (nella foto con la sindaca e un tecnico), il responsabile del progetto della ditta Doppelmayr. "È stata una giornata storica per il nostro paese – ha detto la sindaca Silvia Bernardini –. Recuperare le nostre montagne, liberandole di tanti impianti impattanti e realizzandone uno non legato solo allo sci, anzi fruibile tutto l’anno da tutti, ci possa permettere di destagionalizzare il turismo. Potrà consentire ai nostri giovani e a chi vorrà crederci di costruirsi un futuro nel proprio luogo di nascita".

"La nuova cabinovia è un’opera moderna e sostenibile, un nuovo modello di turismo montano – ha aggiunto il commissario Guido Castelli –. Un modello che, prendendo atto della crisi climatica, genera valore grazie a un Appennino che per dodici mesi si offre a escursionisti, famiglie, persone con disabilità e sportivi". La cabinovia potrà trasportare persone, biciclette e carrozzine. Si prevede la fine dei lavori entro dicembre.

