Messi i primi piloni, la cabinovia prende forma

Con la messa in posa di sei dei diciannove sostegni previsti, la nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione, a Ussita, ha iniziato a prendere forma. I piloni sono stati trasportati con un elicottero Superpuma che ha sgomberato anche i materiali dei vecchi impianti, i rottami provenienti dallo smontaggio dei sostegni della seggiovia monoposto e biposto e dello skilift in Val di Bove. Si è trattato di un’operazione spettacolare, molto complessa e realizzata nella massima sicurezza con tecnici qualificati.

"Siamo riusciti a montare i sostegni più critici di questo impianto nella zona più ripida. C’è stato bisogno di un grande coordinamento" ha spiegato Martin Zanluchi (nella foto con la sindaca e un tecnico), il responsabile del progetto della ditta Doppelmayr. "È stata una giornata storica per il nostro paese – ha detto la sindaca Silvia Bernardini –. Recuperare le nostre montagne, liberandole di tanti impianti impattanti e realizzandone uno non legato solo allo sci, anzi fruibile tutto l’anno da tutti, ci possa permettere di destagionalizzare il turismo. Potrà consentire ai nostri giovani e a chi vorrà crederci di costruirsi un futuro nel proprio luogo di nascita".

"La nuova cabinovia è un’opera moderna e sostenibile, un nuovo modello di turismo montano – ha aggiunto il commissario Guido Castelli –. Un modello che, prendendo atto della crisi climatica, genera valore grazie a un Appennino che per dodici mesi si offre a escursionisti, famiglie, persone con disabilità e sportivi". La cabinovia potrà trasportare persone, biciclette e carrozzine. Si prevede la fine dei lavori entro dicembre.