Messi resta al Teatro Regio di Parma: "Sta facendo un ottimo lavoro"

ll consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Regio di Parma ha deliberato il prolungamento dell’incarico di sovrintendente al maceratese Luciano Messi fino al 31 dicembre 2027. A dare l’annuncio Michele Guerra, presidente della Fondazione e sindaco di Parma. L’ex sovrintendente dello Sferisterio era approdato a Parma nel dicembre del 2022, dopo che il cda dell’Associazione maceratese lo aveva di fatto tagliato fuori, inserendo tra i requisiti del bando di selezione del nuovo sovrintendente il possesso della laurea, che Messi non ha. Dopo che la sua Macerata gli aveva chiuso le porte, per Messi si è aperto il portone del Teatro Regio di Parma.

"Con molta convinzione e soddisfazione il cda della Fondazione ha deciso di prolungare il contratto del sovrintendente Luciano Messi – dice Guerra –: non solo per consentirgli di pianificare serenamente il prossimo triennio di programmazione ministeriale 2025-2027, ma soprattutto per l’ottimo lavoro che ha svolto in questi quasi due anni a Parma". Alla luce della scelta fatta, argomenta Luciano Messi (foto), "ringrazio il presidente e il consiglio di amministrazione per la rinnovata fiducia e tutti i collaboratori e colleghi insieme ai quali condivido l’impegno quotidiano in favore del Teatro Regio. L’ampliamento del mandato è uno sprone ancora maggiore a proiettare in avanti la programmazione, garantendo i migliori risultati artistici e gestionali e massimizzando l’impatto positivo a vantaggio del territorio e della nostra comunità". Se Messi resterà al suo posto fino alla fine del 2027, ancora non è dato conoscere il destino del suo successore allo Sferisterio, Flavio Cavalli, il cui contratto è in scadenza al pari di quello del direttore artistico Paolo Gavazzeni.