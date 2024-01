Messina dimostra la sua superiorità. Coppa amara, Cbf Balducci sconfitta

CBF BALDUCCI

CBF BALDUCCI: Vittorini 7, Civitico 11, Stroppa 5, Fiesoli 11, Mazzon 10, Bonelli 1, Bresciani (L), Bolzonetti. Ne. Masciullo, Morandini, Quarchioni (L), Busolini, Korhonen. All. Saja.

MESSINA: Martinelli 7, Payne 17, Joly, Modestino 14, Galletti, Battista 16, Maggipinto (L), Rossetto 8, Ciancio, Felappi (L). Ne Catania, Mearini, Michelini. All. Bonafede.

Arbitri: Ruggero, Testa.

Parziali: 21-25, 25-27, 20-25.

Note: Cbf Balducci Macerata: 5 errori in battuta, 2 ace, 54% ricezione positiva (22% perfetta), 35% in attacco, 2 muri vincenti. Messina: 8 errori in battuta, 4 ace, 40% ricezione positiva (10% perfetta), 40% in attacco, 10 muri vincenti.

Vince Messina e lo fa in modo netto (0-3) ai danni della Cbf Balducci, così le siciliane strappano il pass per le semifinali di Coppa Italia di A2 di volley femminile. Le maceratesi lottano e non si arrendono, ma dall’altra parte c’è un avversario compatto che si trova perfettamente a suo agio su palla alta e che fa pesare i centimetri sotto rete anche in fase difensiva, come dimostrano i 10 muri. E poi tutto diventa ancora più semplice quando hai in squadra una opposta come Payne (17 punti) e una schiacciatrice come Battista (16 punti). Eppure qualche set avrebbe potuto prendere un’altra piega gestendo probabilmente meglio alcuni palloni o contrattacchi. La Cbf Balducci ha così assaggiato cosa l’attenderà nella pool promozione quando le avversarie saranno sullo stesso livello delle messinesi, si spera che nel frattempo Korhonen, l’opposta finlandese della Cbf Balducci, possa dare il suo apporto in campo.

Primo set all’insegna dell’equilibrio spezzato nel finale quando Messina allunga il passo facendosi apprezzare con una maggiore efficacia offensiva (33%) rispetto alle locali (25%) con l’opposta ospite Payne che mette a terra 6 palloni. Le fasi iniziali sono alterne :Macerata accelera (11-7) ma Messina pareggia i conti (14-14). Si va avanti punto a punto quando (19-19) le siciliane allungano il passo (19-23). Il set è segnato e Messina non se lo lascia sfuggire (21-25).

Si riparte. La Cbf Balducci cerca il riscatto ma deve fare i conti con un Messina che ha nell’opposta Payne la principale bocca di fuoco. Come nel primo set le maceratesi allungano (10-7) quando vengono raggiunte dalle avversarie (11-11). Da quel momento Messina prova a scappare (11-14) e resta avanti fino a quando Bonelli non trova il colpo giusto (22-22). Si lotta (25-25) ma le messinesi chiudono i giochi (25-27). Si ritorna in campo.

Anche il terzo set ricalca quelli precedenti fino a un certo momento (12-12) perché poi le ospiti premono sull’acceleratore (14-18) e il set può dirsi segnato quando un attacco fuori delle locali manda i titoli di cosa (20-25). Messina esulta e va avanti in Coppa, la Cbf Balducci fa tesoro di questa esperienza per quando arriver il tempo dei playoff promozione.

Lorenzo Monachesi