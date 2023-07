Messo in sicurezza il cancello sui binari

Lungo via Adua messo in sicurezza il cancello pedonale sui binari, una misura adottata dalle Ferrovie dopo le segnalazione del consigliere comunale Roberto Tiberi (FdI). In questo modo sarà impossibile attraversare le rotaie, mentre in precedenza quello rappresentava un varco pericoloso, perché accessibile a chiunque. "Un lavoro sinergico ha portato alla risoluzione di una segnalazione di cui mi ero fatto carico e che migliora la sicurezza nella zona di via Adua a Civitanova", sottolinea l’esponente consiliare, che è anche presidente della Commissione bilancio. Aveva ricevuto dai residenti della zona numerose segnalazioni di incauti attraversamenti da parte di persone che mettevano a repentaglio la vita, magari per guadagnare pochi minuti. "Una situazione inaccettabile – aggiunge Tiberi – che mi ha spinto a coinvolgere l’amministrazione comunale, che ringrazio per la celerità con la quale ha scritto, su mio impulso, a Rete Ferroviaria Italiana, nello specifico alla Direzione operativa infrastrutture territoriali di Ancona. Quest’ultima ha preso la decisione, saggia, di rafforzare la sicurezza attraverso una nuova struttura che rende impossibile l’attraversamento dei binari".