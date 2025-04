Messo in sicurezza l’albero pericolante

È stato necessario che un operaio specializzato si fosse arrampicato, come su un albero di cuccagna, fino in cima a quella pianta secolare, che svetta dal secondo piano dei giardini pubblici, per riuscire finalmente a mettere in sicurezza quel bellissimo angolo verde della città. Era da mesi, che da quell’albero pendeva un ramo pericolante e secco pronto a cedere al primo alito più forte di vento: l’unico intervento messo in opera era stato quello di transennare l’area sotto con un nastro di plastica, ormai sbiadito e trascurato, pronto a testimoniare il lungo tempo trascorso. Sembrava proprio un ostacolo insormontabile per la burocrazia fra le competenze dell’uno e dell’altro e l’indifferenza e l’inerzia delle autorità. Finalmente nei giorni scorsi qualcosa si è mosso e in quell’angolo dei giardini, vicino alla fontana, è arrivata una ditta specializzata che prima ha fatto salire un proprio operaio sino in cima per verificare la situazione e poi, con un segaccio su una lunga asta telescopica ha tagliato il ramo e tolto il pericolo. I recanatesi e i turisti ringraziano con la speranza di un monitoraggio continuo anche sullo stato del verde e dei giochi presenti all’interno di questa oasi di verde. Intanto è stato avviato in città il primo intervento di questa stagione primaverile di manutenzione ordinaria del verde urbano con taglio dell’erba e potature di siepi ed alberature delle aree verdi cittadine. Il dirigente dell’ufficio tecnico, visto che il Comune ha affidato il servizio alla ditta Pamar di Civitanova Marche per un monte orario complessivo di 1.864 circa e per una spesa complessiva lorda di circa 40 mila euro.