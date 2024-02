Mestieri a rischio. Panifici e pasticcerie sono sempre meno: "Bel lavoro, non molliamo"

di Martina Di Marco

"È un bel lavoro, non molliamo". Panifici e pasticcerie che resistono manifestano positività e speranza muovono anche Giacomo Luciani, proprietario dell’attività a conduzione famigliare ’Officina del pane’ a Monte San Martino. Il forno, fresco d’apertura, lavora a pieno regime da inizio anno, diventando un simbolo di realizzazione personale e opportunità di sviluppo pur nell’entroterra del cratere sismico. "’Officina del pane’ è la realizzazione di un sogno che avevo fin da bambino - spiega Luciani – e ho aperto l’attività cogliendo l’occasione non appena mi si è presentata: una volta messo in contatto col vecchio proprietario ci siamo subito accordati per le cessioni d’azienda. Io sono il proprietario e la ditta è a conduzione famigliare, da parte dei miei genitori ho avuto da subito un grande supporto morale e fisico; anche grazie a loro per adesso le cose vanno abbastanza bene, abbiamo iniziato a lavorare a pieno regime producendo un quantitativo quasi doppio rispetto alla precedente gestione. È una soddisfazione oltre che una realizzazione personale, sia per me in prima persona che a livello famigliare". Un cambio di rotta che il ventiduenne ha accolto senza troppi dubbi o preoccupazioni, impegnandosi dall’inizio nel nuovo lavoro. Continua Luciani: "Prima di questo cambiamento lavoravo in una ditta nel settore dell’industria tessile. Era un ambito completamente diverso da quello in cui sono adesso, ma essere licenziato è stato per me come un segno del destino che mi ha spinto a intraprendere questa nuova strada". E aggiunge: "Non ho mai avuto grandi preoccupazioni sul futuro e sulle sorti dell’attività, forse anche grazie alla mia grande positività. Sono perseverante e, nonostante io sia molto giovane, ho tanta voglia di fare". Il contesto in cui l’attività si sviluppa è quello di un piccolo comune dell’entroterra che continua a risentire delle difficoltà economiche e dello spopolamento post sisma, senza scalfire però la fiducia nel futuro del proprietario Luciani. "Per quanto riguarda le attività del mio settore, in zona hanno chiuso un po’ tutti, non riuscendo ad andare avanti a causa delle difficoltà – afferma Giacomo Luciani -. Nemmeno io avevo una disponibilità economica immediata, per questo mi sono allacciato a un finanziamento che spero di estinguere il prima possibile. Comunque sono fiducioso, più vado avanti più spero di migliorare e a quanto pare le cose vanno bene. Il mio motto è sempre stato che chi vuole può, e sembra che sia davvero così".