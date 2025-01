Mestieri e tradizioni nel Presepe vivente dei bimbi

Oggi dalle 15.30 alle 17, al parco Grande Torino (zona Sant’Egidio) a Tolentino si svolge la quinta edizione del Presepe vivente dei bambini. Si potrà respirare l’atmosfera natalizia della nascita di Gesù raccontata dai bambini del quartiere, con la straordinaria partecipazione dell’associazione musicale Nazareno Gabrielli. L’iniziativa è organizzata dal consiglio di quartiere Vittorio Veneto e dalla parrocchia Santa Famiglia con la pizzeria La Briciola, in collaborazione con Pro Loco Tct, Multiradio e l’associazione musicale Nazareno Gabrielli e il patrocinio del Comune. "Ringraziamo tutti i volontari per l’impegno e la dedizione", spiega il consiglio di quartiere. Nella rappresentazione non ci saranno parti recitate quanto piuttosto una serie di attività che ciascun bambino farà. Ad esempio, il calzolaio fingerà di creare delle scarpe, il fornaio consegnerà delle focacce che saranno prodotte al momento dal ristorante pizzeria La Briciola, lo scrivano si occuperò delle pergamene, e così via. La rappresentazione terminerà alle 17, momento in cui è prevista una preghiera insieme con don Diego Di Modugno della parrocchia Santa Famiglia.

l. g.