"Metà campioni di uova non conformi"

Due campioni su quattro di uova evidenziano la "non conformità" rispetto al parametro diossina, che è risultato superiore al limite. È l’esito della seconda analisi svolta dall’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, in seguito all’ultimo monitoraggio su uova di galline allevate all’aperto per autoconsumo, per la ricerca di sostanze contaminanti dopo l’incendio alla ditta Rimel di Pollenza. Ma "la valutazione d’insieme – specifica il dipartimento di prevenzione – considerati anche i risultati degli ultimi monitoraggi ambientali effettuati da Arpam sui terreni che hanno dato valori entro la norma, depone per una situazione di contaminazione ambientale puntiforme non generalizzata, verosimilmente causata da una pluralità di fattori. Si consiglia il rispetto delle corrette pratiche di allevamento quali evitare l’accensione di fuochi in prossimità dei luoghi in cui gli animali vivono e vengono detenuti, di alimentarli con mangimi sicuri, riducendo il più possibile l’ingestione di terra". A differenza di gennaio, quindi, non raccomanda più di non utilizzare ai fini alimentari uova e animali. Sul fronte terreni, mentre a Pollenza i risultati analitici non hanno rilevato nessun superamento delle "Csc", concentrazioni soglia di contaminazione, in contrada Rancia a Tolentino hanno registrato superamenti del parametro diossine in tre campioni di terreno in aree coltivate. "In attesa di definire le procedure da adottare in materia ambientale – scrive in questo caso l’Arpam – si rimanda agli enti di competenza la formulazione di eventuali indicazioni sulla fruizione dell’area". "Mi rincuora il fatto che le analisi sui terreni abbiano dati valori conformi per Pollenza, in linea con quelli che erano stati i dati del primo monitoraggio – commenta il sindaco pollentino Mauro Romoli -. Questo significa che gli ortaggi e le colture non sono in pericolo e non abbiamo sbagliato a dire che potevano essere consumati. Per quanto riguarda le uova, gli sforamenti erano in parte attesi, ma andrà indagato come mai sono stati registrati solo in punti nemmeno uniformi. Consiglio come sempre di attenersi alle raccomandazioni date dagli organi sanitari e a confrontarsi con loro per eventuali dubbi".