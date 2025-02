Metalli accatastati, imprenditore nei guai

Accusato di aver messo in piedi una attività di gestione rifiuti non autorizzata, è finito nei guai il titolare di una ditta di Appignano. A fare le indagini sono stati i carabinieri della stazione locale e il Nucleo carabinieri forestale di Recanati. La ditta è specializzata nel commercio all’ingrosso di materiali ferrosi. Ma da un sopralluogo effettuato dai militari in un’area dell’imprenditore, con la polizia locale e l’ufficio tecnico del Comune, è stato trovato un deposito di materiale ferroso, già accatastato per tipologia, per il quale il titolare non aveva alcuna autorizzazione, contravvenendo alle norme per la tutela dell’ambiente e sulla corretta gestione dei rifiuti.

È stato dunque denunciato e diffidato a provvedere alla rimozione dei materiali e al ripristino dello stato originario dei luoghi.