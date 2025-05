Metalmeccanici in lotta: "Giù il potere d’acquisto, chiediamo 280 euro"

Lucio Crevatin, 58enne di Montecosaro, è tra gli operai metalmeccanici che portano avanti la lotta per il rinnovo del contratto nazionale. Una lotta iniziata a gennaio con uno sciopero generale per ribadire l’esigenza di un contratto "giusto ed equo", dopo che Federmeccanica e Assistal avevano respinto buona parte delle richieste contenute nella piattaforma di Fim, Fiom, Uilm e volute dal 98 per cento dei lavoratori. Tra cui la richiesta di aumento di 280 euro di salario. La controparte continua a non essere disponibile al confronto. Il risultato sono stati tre giorni di sciopero (il primo a gennaio e altri due a marzo a aprile), ma la situazione è ancora ferma. I sindacati hanno chiesto di ridurre il numero dei contratti precari puntando su una maggiore regolarizzazione e stabilizzazione. Più garanzie per i lavoratori in appalto sul fronte tutela e sicurezza, alla luce di infortuni e decessi. Hanno chiesto di iniziare a ragionare, a parità di salario, su una riduzione dell’orario di lavoro. "Questo comporta, come è stato sperimentato in alcune aziende del nord – avevano spiegato –, più occupazione, maggiore produttività e un abbattimento dei costi energetici". Crevatin lavora in un’azienda di stampi della provincia; è nel settore metalmeccanico da quando aveva 14 anni e fa lo stampista da 26. Eppure per arrivare alla pensione mancano ancora 6 anni ("un tempo quando eravamo ragazzini non c’era l’"usanza" di metterci in regola", spiega). È una rsa (rappresentanza sindacale aziendale) Fiom Cgil. "Il problema non riguarda la mia ditta, ma in generale abbiamo chiesto di diminuire il lavoro somministrato e a tempo determinato per trasformarlo, dove possibile, in indeterminato – precisa –. Abbiamo chiesto di puntare sulla formazione, in particolare in caso di flessione di lavoro e richiesta di cassa integrazione, facendo però decidere anche ai lavoratori che tipo di formazione svolgere. Di aumentare la parte welfare (con buoni acquisto ad esempio) da 200 a 250 euro e il Fondo sanitario lavoratori metalmeccanici (Metasalute) per la copertura delle spese sanitarie aggiuntive. Per il salario, in quattro anni siamo riusciti a ottenere un incremento di 311 euro. Ma abbiamo recuperato solo una parte, a fronte di una diminuzione del potere di acquisto dell’8,5%. Chiediamo quindi 280 euro in più mantenendo la clausola di salvaguardia (disposizione contrattuale o normativa che mira a preservare il potere d’acquisto dei lavoratori in caso di variazioni negative, come ad esempio l’inflazione, confrontando quella prevista da quella effettiva). Federmeccanica ha dimostrato totale chiusura alle istanze presentando addirittura una contro piattaforma. Il nostro desiderio è riaprire il tavolo di contrattazione: non imponiamo diktat ma non vorremmo neanche che ci venissero imposti. Il governo purtroppo convoca noi lavoratori a cose fatte, senza coinvolgerci. Come un aut aut. Vogliamo essere tenuti in considerazione; noi metalmeccanici rappresentiamo circa il 50 per cento del comparto manifatturiero. Chiediamo maggiore chiarezza – conclude Crevatin – e di affrontare insieme le problematiche".