Metamorfosi festival, sul palco "Io, Giacomo" con Violini e Bracalente

Gran finale per la 6ª edizione del "Metamorfosi festival", organizzato, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, dall’associazione musicale Selìfa di San Ginesio sotto la direzione artistica di Federico Bracalente. Domani, alle 17 all’auditorium di Sant’Agostino, è tempo di "Io, Giacomo. Il genio che si racconta". Così lo presentano i due ideatori e protagonisti: in veste di voce narrante Luca Violini (foto), attore e doppiatore di indiscussa fama, e il violoncellista Federico Bracalente. Con le parole di Leopardi, rivissute dalla voce magnetica di Violini e con la consulenza letteraria di Paolo Logli, dialogano le note al violoncello che Bracalente ha scelto come paesaggio sonoro per il buio della scena: contrappunto psicologico ed emotivo di suoni al pensiero leopardiano. "È un racconto intimo narrato in prima persona. È il genio che si racconta, forse sapendo di essere un genio, senza darlo a vedere", spiegano i promotori.