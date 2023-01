Meteo Macerata, bufera di neve oggi: chiuse le piste da sci

Bufera di neve a Frontignano (foto da Facebook)

Macerata, 21 gennaio 2023 – Bufera di neve a Frontignano di Ussita (Macerata), restano chiuse le piste da sci. La neve è arrivata puntualmente nell'Appennino marchigiano e, in particolare, nell'area del cratere del terremoto del 2016.

Il manto nevoso ha raggiunto fino a 60 centimetri, con un picco di un metro a Frontignano, dove anche per colpa del vento i gestori sono stati costretti a chiudere almeno per oggi la stazione sciistica. Si scia regolarmente, invece, a Bolognola, nonostante le intense nevicate.

Questa mattina, la quota neve si è abbassata ulteriormente fino a 300 metri, interessando anche Matelica, Cingoli, Castelraimondo. Sta nevicando anche a Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera, tre dei borghi più colpiti dal sisma del 2016. Ieri pomeriggio, la protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo per neve in tutte le Marche.

"Bufera di neve, stazione chiusa”

Ecco la comunicazione della società che gestisce gli impianti. “Amici oggi la forte bufera che ha depositato quasi un metro di neve e il vento non ci permettono di aprire la stazione”, si legge sulla pagina Facebook “Frontignano 360”. Aggiungendo che sono in corso i lavori con i gatti delle nevi per sistemare tutti i tracciati che torneranno a disposizione degli amanti della montagna già da domani.