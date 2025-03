Meteo incerto: a Macerata Carnevale rinviato a domenica 9 marzo

Macerata, 1 marzo 2025 – “Viste le condizioni meteo avverse che per la giornata di domani, domenica 2 marzo, indicano pioggia, l’annunciata 35esima edizione del Carnevale maceratese è stata rinviata a domenica 9 marzo”. Così questa mattina il Comune ha annunciato che la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Piediripa, inizialmente prevista per domani, slitterà di una settimana. Madrina e ospite d’onore sarà sempre Matilde Brandi e cinque saranno i carri che animeranno la sfilata: da Potenza Picena arriverà “School of rock”, da Mogliano “Dia de los muertos”, da Corridonia “I Flistones” e da Monte San Giusto “Casa Vianca”. A questi si aggiungerà quello allestito dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piedirpa, “Dolce carro” con leccornie e vino offerti dalla Pro Loco. Ai carri si aggiungerà anche il Trenino del Carnevale Maceratese con a bordo i bambini che frequentano la scuola primaria “Sandro Pertini” di Piediripa e le loro famiglie. Nove i gruppi mascherati che allieteranno il Carnevale Maceratese e sono “Accademia Calcio Cluentina” di Piediripa, “L’unione fa la forza” del Gruppo scout Macerata 2, “La tribù degli indiani Cucu” da Monte San Giusto, “Alto destino di una testa di legno” da Petriolo, “Stieampunk” da Montegranaro, “Le farfalle” da Madonna del Monte, “Gheisce e Samurai” da Trodica, “Arrosticini selvaggi” da Montecassiano e “Scuola di ballo” da Osteria Nuova. A questi si aggiungeranno i Trampolieri di Ancona. Il Carnevale Maceratese, presentato da Daniela Gurini e Marco Moscatelli, sarà animato anche dal Corpo bandistico Città di Petriolo, dalla Birbanda di Macerata, e da La Lombarda anni 70 di Santa Maria Nuova. Per ora, salvo cambiamenti e contrordini nel corso della giornata di oggi, altre manifestazioni in programma per domani restano confermate. Come ad esempio a San Severino “Una piazza in maschera” in piazza del Popolo, a partire dalle 15. Un pomeriggio ricco di animazione, musica e attività per tutte le età. In programma premiazioni per il gruppo mascherato più numeroso, la maschera più originale, la più giovane e la più "diversamente giovane". Esibizioni di danza moderna a cura di Studio Danza 91, con coreografie dell’insegnante Alessandra Granata, e poi area giochi dedicata ai bambini per garantire il massimo divertimento e grandi ospiti Mas Flow. Info al numero di telefono 0733.638414 oppure mail a prolocossm@gmail.com. A Camerino l’evento di oggi, inizialmente previsto al Sottocorte Village, si sposterà presso i locali Contram a causa delle incerte previsioni meteo, per permettere lo svolgimento delle attività senza problemi. Dalle 15 in poi via libera a musica, spettacoli, dolci, e tante sorprese. Ci sarà, come di consueto, la Grande Parata di tutti i gruppi mascherati: previsti premi per i più numerosi e per le maschere più belle. Lo spettacolo e l’animazione sarà a cura del Centro studi danza Joy Dance mentre l’intrattenimento per i più piccoli è affidato a GiovaniSan. Inoltre in questa edizione si terrà anche la sfilata dei soci del Fiat 500 Club Italia del coordinamento di Macerata. La partecipazione è libera ed aperta a tutti. Per partecipare alla parata in maschera è possibile organizzare un proprio gruppo, iscrivendosi al numero 345/8855294 o 0737/632534.