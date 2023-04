"Mettiamo una targa in piazza XX Settembre"

di Giuliano Forani

"Adesso che al capo tribù Tatanka – Toro Seduto, ndr – è stata intestata una via e ad Anna Frank i giardini (intitolazione il 25 aprile, ndr), Giorgio Pollastrelli e la commissione toponomastica si decidano finalmente a dare ufficialmente un nome e una targa a piazza XX Settembre, ma anche a via Buozzi, via Trieste e altre strade del centro urbano, di cui da tempo si è persa l’intestazione". E’ la voce della piazza, quella dei pensionati che quotidianamente si ritrovano nelle panchine dei giardini a osservare e criticare quello che non va. Non è la prima volta che la richiesta viene resa pubblica, fino ad oggi senza effetto. "Piazza XX Settembre è una delle piazze più belle della regione – è la sostanza della richiesta –, ma che si chiami così lo sanno solo i civitanovesi, per abitudine. Non c’è infatti, nessuna targa ad indicarlo ai turisti che scelgono la nostra città per le vacanze estive o semplicemente per un weekend, e non si capisce perché nessuno ponga rimedio. Si aspetta, forse, la famosa riqualificazione del centro affidata a uno studio di architettura di Milano? Speriamo. E ci auguriamo che anche le altre vie private di un nome tornino ad averlo, magari con una segnaletica qualificata e all’altezza dei luoghi". E a proposito di segnaletica, c’è chi invita palazzo Sforza a ’rivisitare’ quella di alcune aree di periferia, che nel doveroso intento di facilitare il compito di chi viene in città o se ne torna a casa, lo mette in confusione costringendolo a fare percorsi troppo lunghi, inutili e tortuosi. A Fontespina, invece, zona IV Marine, si torna alla carica per sollecitare rimedi a una rotatoria insidiosa, ma soprattutto perché "sarebbe ora che il Comune metta mano alla riqualificazione dei pochi marciapiedi esistenti, abbandonati da mezzo secolo, e a realizzarli laddove non esistono". A chiederlo, a nome dei residenti, è Mario Montecchiari. E sempre a Fontespina, in vista della stagione estiva che da quelle parti richiama storicamente molti pendolari, viene l’invito a riqualificare i pochi pontili di accesso in spiaggia. Tra una segnalazione e l’altra ecco che ieri mattina si è aperto un cratere in via Regina Elena.