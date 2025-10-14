"Mettiamo vincoli storici contro il nuovo impianto"

"Giusto portare in consiglio comunale la vicenda del santuario di Santa Maria Apparente per fermare la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti inerti". Civitasvolta, protagonista di battaglie a difesa del demanio marittimo, per le quali ha portato davanti al Tar anche il Comune di Civitanova, interviene sull’ipotesi di realizzazione dell’impianto per i rifiuto a Santa Maria Apparente ed è d’accordo sulla necessità di un voto dell’assise consiliare. L’associazione chiede ai consiglieri "una coerenza maggiore sulle loro decisioni". "Sanno benissimo – aggiunge Civitasvolta – che la soluzione più certa è mettere i vincoli storici e culturali alla chiesa da parte della Sovrintendenza regionale".

Su questo l’associazione invita la politica a tenere presenti le questioni sollevate nel merito dall’ingegner Giorgio Medori "che spiega bene la situazione. Però le osservazioni e la raccolta firme sono importanti e utili per eventuali ricorsi al Tar". Non risparmia critiche all’amministrazione per la gestione della vicenda: "Se fosse stata interessata al parere dei cittadini avrebbe convocato le commissioni consiliari sull’argomento e su altri temi già da tempo, per esempio quelli finanziari da Civitasvolta sollevati, ma che dal 2018 non ricevono risposte perché vene lascata cadere nel vuoto la nostra richiesta di audizione rivolta alla commissione bilancio. I cittadini in questa battaglia su Santa Maria Apparente faranno comunque bene a non abbassare la guardia per non essere ancora una volta lasciati soli".

Nei giorni scorsi, c’è stata un’assemblea tra i cittadini e gli amministratori (sia maggioranza che opposizione) proprio sull’argomento: hanno riempito la sala del Centro civico di via Crivelli per fare fronte comune contro la realizzazione di una struttura per il trattamento e lo stoccaggio di materiale inerte in zona Santa Maria Apparente.