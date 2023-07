"Mexico & Nuvole": stand gastronomici, musica live e tequila

Torna a grande richiesta "Mexico & Nuvole – La Resurrecciòn", festa col sombrero al sapore di chili targata circolo giovanile Uno, Nessuno, Centomila, che oggi e domani sera animerà Belforte del Chienti, nella parte alta del borgo. Questa sera si parte con la musica del gruppo Carrobestiame e a seguire si balla con dj Emiliano Effe, mentre domani sarà la volta della band Il diavolo e l’acqua santa, e di BMas 360 (Simone Vitturini, nella foto). Gli stand gastronomici apriranno alle 20 con piatti gustosi e, per i più audaci, piccanti, tra burritos, costine tex mex, nachos, jalapeños e tanto altro (compreso un menu bambini). Non mancherà la tequila, oltre a sangria e altre bevande. Cucina messicana, tequila, mercatino, musica live e dj saranno gli ingredienti per questa festa divertente che mancava da qualche tempo. Ingresso gratuito.