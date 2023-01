Mezzasoma: "Amministrazione incapace sui cimiteri"

"Da due anni sottopongo ripetutamente all’attenzione della giunta Tartabini la situazione dei cimiteri: l’ho fatto più volte in consiglio comunale e in commissione consiliare, con mozioni e interrogazioni. Nonostante tutto questo e il tempo trascorso, chi amministra il Comune da ormai nove anni si è dimostrato incapace di garantire ordinarie attività di programmazione, gestione e manutenzione dei cimiteri comunali". E’ questa la frecciatina che il capogruppo locale del Movimento Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma (nella foto), lancia all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Potenza Picena. "Le difficoltà nell’avviare i cantieri per realizzare nuovi loculi, la mancanza di attività non estemporanee di estumulazioni e di rigenerazione dei vecchi loculi hanno portato il cimitero di Porto Potenza prima (due volte in un solo anno) e quello del capoluogo a esaurire ora i loculi disponibili – aggiunge Mezzasoma –. Tutto questo ha prodotto non solo dispiaceri e scontentezza nella cittadinanza, ma anche difficoltà per gli uffici nel dover rincorrere soluzioni provvisorie con affanno, lavorare con tempistiche d’emergenza sempre di corsa e a dover sperare che tutto fili liscio, cosa che il più delle volte invece non è avvenuta". Non solo, perché secondo il capogruppo dei pentastellati "purtroppo siamo andati oltre anche alle peggiori previsioni: ora è toccato al cimitero di Potenza Picena rimanere senza loculi, ma presto si ripeterà lo stesso problema in quello di Porto Potenza se per qualche motivo dovessero tardare le nuove estumulazioni e le conseguenti opere di rigenerazione dei loculi liberati, non essendo nemmeno all’orizzonte la ripresa dei lavori di ampliamento. Di fronte a tutto questo la giunta Tartabini è davvero convinta di aver operato al meglio delle proprie possibilità? Cos’altro aspetta allora a trarne le ovvie conseguenze? A tutto c’è un limite che qui viene sistematicamente superato senza che nessuno se ne assuma mai la responsabilità".