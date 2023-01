Mezzasoma e la casetta dell’acqua: "Quando si attiverà quella in centro?"

"Quando sarà attivata la casetta dell’acqua nel centro storico?". A Potenza Picena, il capogruppo dei 5Stelle, Stefano Mezzasoma, torna sull’argomento dopo che nei mesi scorsi aveva già incalzato l’amministrazione comunale. "Rispondendo a una mia interrogazione nel Consiglio comunale del 5 marzodel 2022, per capire cosa ostacolava la realizzazione del distributore d’acqua pubblico promesso nel centro storico, la giunta Tartabini rispose che in tempi molto brevi ‘la casetta dell’acqua sarà inaugurata’ – scrive in una nota Mezzasoma –. Oltre a sollecitarne la realizzazione, l’intenzione era quella di sensibilizzare la giunta a cercare un’ubicazione migliore di quella infelice in piazza Garibaldi, ma su questo non ci fu alcuna apertura". E non è finita qua, perché Mezzasoma sottolinea che a "ottobre finalmente comparve il distributore d’acqua tanto atteso, ma ancora oggi non in funzione. Siamo quasi a un anno da quell’annuncio e non è dato sapere la data di attivazione di questo servizio, né che problemi permangono dato che l’amministrazione non ne ha mai dato comunicazione alla cittadinanza se non sollecitata in Consiglio comunale dai gruppi di minoranza. Una situazione inspiegabile: una giunta, verrebbe da dire, che fa acqua da tutte le parti o quasi".