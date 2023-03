Mezzasoma: "Lacune e sperperi nel piano delle opere pubbliche"

"Gravi lacune e sperperi nel programma delle opere pubbliche". E’ il commento del capogruppo dei 5Stelle, Stefano Mezzasoma (nella foto), in merito al piano delle opere pubbliche 2023-2025, approvato nello scorso consiglio comunale, a Potenza Picena, che ammonta a circa 18 milioni di euro, finanziato per buona parte da risorse del Pnrr e della ricostruzione post sisma. Mezzasoma, infatti, non si dice convinto della "scelta di non realizzare il centro civico polivalente al posto dell’ex scuola elementare in piazza Douhet, a Porto Potenza, dove concentrare e potenziare i servizi ai cittadini e ricavare sale e spazi per le numerosissime associazioni del territorio. Era un’occasione unica e irripetibile. Fare al suo posto un parcheggio, al costo di centinaia di migliaia di euro, è quanto di più sbagliato e anacronistico. Nel capoluogo invece – aggiunge Mezzasoma –, dopo nove anni in cui non si è mossa una pietra, si va a realizzare un ascensore dentro la torre civica e una sua manutenzione straordinaria al costo stratosferico di un milione e 800mila euro. Mentre la piazza Matteotti vedrà un intervento ben più modesto di sostituzione del manto. Non verrà inoltre demolito il vecchio serbatoio dell’acqua che rimarrà ancora lì; una vera bruttura affiancata alla torre restaurata. Non c’è traccia di una minima sistemazione stradale di Porta Marina – rincara la dose –, dove i sampietrini sconnessi continueranno a causare incidenti. Più che nella Torre civica, l’ascensore servirebbe nel Palazzo comunale per consentire a tutti l’accesso agli uffici. Negli ultimi anni ho posto in Consiglio questa necessità, e pensare che esisteva un progetto. Più volte ho ripetuto che gli interventi da fare per il superamento delle barriere architettoniche sono numerosi. Dispiace costatarlo, ma per tutto ciò non c’è nessun intervento in programma".