"Stazione ferroviaria di Porto Potenza: la giunta Tartabini si attivi per risolvere almeno le criticità più urgenti". Lo chiede, in un comunicato stampa, il capogruppo locale del Movimento Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma. "Dalla metà del 1800 la stazione ferroviaria è stata un elemento importante dello sviluppo e della crescita di Porto Potenza – afferma Mezzasoma –. Ancora oggi per cittadini, studenti e lavoratori in particolare, così come per turisti e vacanzieri, è un luogo di arrivo e di partenza che si affaccia sul mare. Sicuramente andrebbe tutta riqualificata e potenziata". Inoltre, Mezzasoma aggiunge: "Ho già portato in Consiglio comunale la necessità di superare le barriere architettoniche presenti, chiedendo alla giunta Tartabini di attivarsi con le Ferrovie per risolvere questo annoso problema, in un Comune che ha la più alta percentuale di portatori di handicap d’Europa. Ora – sottolinea Mezzasoma –, con una nuova interrogazione che verrà discussa in Consiglio comunale, sollecito l’amministrazione a interessarsi ad un’altra problematica: per ripararsi da pioggia, i passeggeri che transitano nella stazione sono costretti a scendere nelle scale che portano al sottopasso per poi risalire quando è in arrivo il treno. Una situazione di disagio non degna in un Comune che vuol fare turismo. Nessuno pretende una stazione ferroviaria nuova, ma almeno renderla accessibile a tutti e trovare una soluzione per non lasciare alle intemperie chi si trova ad aspettare un treno".